Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Австрийский полковник заявил, что нехватка войск грозит ВСУ эффектом домино

Полковник Райснер: нехватка войск у ВСУ может привести к обвалу фронта

close
100%
Sofiia Gatilova/Reuters

Нехватка войск у Украины в условиях наступления Вооруженных сил России может привести к «прорыву плотины» и последующему эффекту домино для ВСУ. Об этом в эфире телеканала N-TV заявил полковник австрийской армии Маркус Райснер.

По его словам, украинские военные на фронте все больше уступают, в частности на западе от Авдеевки. Офицер пояснил, что к западу от этого города и к северу от села Бердычи за последние почти 14 дней бойцы Вооруженных сил России сумели продвинуться на 10 километров и местами практически прорвать вторую линию украинской обороны.

Он отметил, что населенный пункт Очеретино, который находится на возвышенности, имеет особое значение. Благодаря этому ВС РФ смогут контролировать окружающие территории и иметь преимущество перед ВСУ.

По мнению Райснера, у украинского командования есть дилемма: стоит ли бросать для сдерживания российского наступления в этом районе новые силы, а также откуда их брать, если все уже задействованы в боях на разных участках фронта.

«В итоге украинскому командованию постоянно требуются новые ресурсы. Дилемма состоит в том, что в какой-то момент ресурсы закончатся, и сейчас вопрос в том, где именно прорвет плотину, что, возможно, вызовет эффект домино», — сказал Райснер.

До этого полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков заявил, что закрепление российских войск в Очеретино означает, что населенный пункт скоро падет.

Ранее украинский военный сбежал в Россию и дал совет сослуживцам.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами