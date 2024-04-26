Австрийский полковник заявил, что нехватка войск грозит ВСУ эффектом домино

Нехватка войск у Украины в условиях наступления Вооруженных сил России может привести к «прорыву плотины» и последующему эффекту домино для ВСУ. Об этом в эфире телеканала N-TV заявил полковник австрийской армии Маркус Райснер.

По его словам, украинские военные на фронте все больше уступают, в частности на западе от Авдеевки. Офицер пояснил, что к западу от этого города и к северу от села Бердычи за последние почти 14 дней бойцы Вооруженных сил России сумели продвинуться на 10 километров и местами практически прорвать вторую линию украинской обороны.

Он отметил, что населенный пункт Очеретино, который находится на возвышенности, имеет особое значение. Благодаря этому ВС РФ смогут контролировать окружающие территории и иметь преимущество перед ВСУ.

По мнению Райснера, у украинского командования есть дилемма: стоит ли бросать для сдерживания российского наступления в этом районе новые силы, а также откуда их брать, если все уже задействованы в боях на разных участках фронта.

«В итоге украинскому командованию постоянно требуются новые ресурсы. Дилемма состоит в том, что в какой-то момент ресурсы закончатся, и сейчас вопрос в том, где именно прорвет плотину, что, возможно, вызовет эффект домино», — сказал Райснер.

До этого полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков заявил, что закрепление российских войск в Очеретино означает, что населенный пункт скоро падет.

Ранее украинский военный сбежал в Россию и дал совет сослуживцам.