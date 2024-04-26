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Глава МИД КНР рассказал, чем обернется конфликт США и Китая

Ван И: конфликт между США и КНР обернется проигрышем для обеих стран

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Aly Song/Reuters

Гипотетический конфликт между Китаем и США обернется проигрышем для обеих стран. Об этом глава МИД КНР Ван И заявил на встрече в Пекине с госсекретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном, сообщает ТАСС.

«Международное сообщество ждет, чтобы увидеть, возглавят ли КНР и США международное сотрудничество с целью решения глобальных проблем, что стало бы выигрышем для обеих сторон, или же их отношения скатятся к конфронтации или даже конфликту, что приведет к обоюдному проигрышу», — сказал министр.

Накануне стало известно, что Блинкен прибыл в Пекин. Рабочий визит представителя Соединенных Штатов в Китай начался, когда он посетил Шанхай 24 апреля. Отмечалось, что госсекретарь будет находиться в КНР до 26 апреля.

В апреле президент Соединенных Штатов Джо Байден выступил против новой холодной войны с КНР.

В этом же месяце министр обороны КНР Дун Цзюнь потребовал от руководства США считаться с правами и национальными интересами его страны.

Ранее в США назвали Китай «величайшим геополитическим врагом в мире».

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