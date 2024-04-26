Квесты по русским фильмам откроются в 2024 году

К концу текущего года планируется запуск четырех квестов, основанных на российских фильмах. Об этом пишет газета «Известия».

Один из них, предположительно, будет посвящен франшизе «Майор Гром». Слова поддержки таким проектам высказали депутаты Госдумы. Они выразили симпатию сюжетам по таким кинокартинам, как «Капитанская дочка», «Мертвые души» или дилогии «Брат». В Госдуме заявили, что собираются поощрять их организаторов льготами и субсидиями, но для начала необходимо закрепить законодательно саму деятельность квестов.

Представитель международной сети интерактивных развлечений «Клаустрофобия» Владимир Жиганов заявил, что квесты на основе российских фильмов могут стать следующим шагом в развитии кинематографа и привлечении аудитории.

В планах компании открыть четыре новых квеста к 2024 году, один из которых будет связан с российским фильмом, премьера которого запланирована на конец мая. Также планируется открытие еще трех игр по отечественным картинам осенью.

Российские анимационные студии также идут по пути создания собственных мультивселенных на основе персонажей из отечественных лент. Например, в «Союзмультфильме» уже был опыт создания квеста на основе мультсериала «Приключения Пети и Волка».

Создатели квестов обращают внимание на российскую классику, такую как произведения Пушкина, Гоголя и Чехова, как потенциальные источники интересных сюжетов для новых проектов.

Ранее сообщалось о премьера «Питер Пэн» в Большом театре.