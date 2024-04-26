Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Минск будет противостоять расширению НАТО

Новая военная доктрина Минска заявляет о неприемлемости расширения НАТО

close
100%
Виктор Толочко/Sputnik/РИА «Новости»

Новая военная доктрина Минска, принятая на Всебелорусском народном собрании, заявляет о неприемлемости расширения НАТО. Документ опубликован на национальном правовом интернет-портале.

«Республика Беларусь не приемлет продолжающееся расширение НАТО и милитаризацию государств, входящих или стремящихся к вступлению в указанный военно-политический блок, расценивая это как опасные процессы, повышающие вероятность возникновения военных конфликтов», — указано в доктрине.

Одновременно отмечается, что Минск выступает за прагматичные отношения со странами НАТО и возобновление нормального сотрудничества.

До этого в новой военной доктрине Белоруссии было указано, что страна считает применение военной силы крайней мерой достижения политических целей и считает недопустимым развязывание агрессии против другой страны.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия готовится к войне.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами