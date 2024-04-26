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Армия Израиля нанесла удар по объектам «Хезболлы» в Ливане

Танки и артиллерия ЦАХАЛ нанесли удары по инфраструктуре «Хезболлы» в Ливане

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Армия обороны Израиля

Военные израильские силы нанесли ночью новую серию ударов по объектам вооруженного крыла шиитской организации «Хезболла» в Ливане. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

По информации пресс-службы, ночью были зафиксированы два запуска противотанковых ракет с ливанской стороны в направлении горы Хар-Дов на севере Израиля. В ответ танки и артиллерия Армии обороны Израиля открыли огонь по источникам обстрелов.

Кроме того, израильские военные атаковали пусковую установку на высотах Шебаа на юге Ливана.

Также ранее истребители ВВС Израиля атаковали объекты инфраструктуры «Хезболла» на холмах Кфар-Шуба и военной инфраструктуры этой шиитской организации в окрестностях поселка Маркаба на юге Ливана.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ливанская шиитская организация «Хезболла» выразила поддержку ХАМАС. После этого начались ракетные обстрелы Израиля и Ливана с обеих сторон.

Ранее «Хезболла» оценила решение Ирана по ответу Израилю.

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