Глава МИД КНР предостерег США от пересечения красных линий

Глава МИД КНР Ван И призвал США не пересекать красные линии Китая. Он сделал это на встрече с госсекретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном, сообщает РИА Новости.

По словам министра, требования КНР последовательны, она всегда выступает за взаимное уважение основных интересов.

«США не должны вмешиваться во внутренние дела Китая, не должны подавлять развитие Китая, им также не следует пересекать «красные линии» Пекина, касающиеся суверенитета, безопасности и интересов развития КНР», — сказал дипломат.

Накануне стало известно, что Блинкен прибыл в Пекин. Рабочий визит представителя Соединенных Штатов в Китай начался, когда он посетил Шанхай 24 апреля. Отмечалось, что госсекретарь будет находиться в КНР до 26 апреля.

25 апреля заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что визит Блинкена в КНР призван расшатать российско-китайскую связку.

До этого президент США Джо Байден выступил против новой холодной войны с КНР.

Ранее в США назвали Китай «величайшим геополитическим врагом в мире».