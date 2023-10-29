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14 лучших фото недели: первый снег в Москве, ситуация в секторе Газа и День мертвых в Мексике

«Газета.Ru» представляет самые яркие фотографии прошедшей недели

«Газета.Ru» представляет самые яркие фотографии четвертой недели октября. Первый снег в Москве, последствия ударов по сектору Газа, автомобильная выставка в Токио, празднование Дня мертвых в Мексике, полиция у дома Мэттью Пэрри в Лос-Анджелесе, где актер был найдем мертвым, и другие кадры прошедшей недели — в нашей фотогалерее.

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