14 лучших фото недели: первый снег в Москве, ситуация в секторе Газа и День мертвых в Мексике

«Газета.Ru» представляет самые яркие фотографии четвертой недели октября. Первый снег в Москве, последствия ударов по сектору Газа, автомобильная выставка в Токио, празднование Дня мертвых в Мексике, полиция у дома Мэттью Пэрри в Лос-Анджелесе, где актер был найдем мертвым, и другие кадры прошедшей недели — в нашей фотогалерее.
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