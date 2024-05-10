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ВСУ обстреляли село в Брянской области

Богомаз: ВСУ обстреляли село Ломаковка в Брянской области

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Ломаковка Стародубского муниципального округа Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Украинские террористы совершили обстрел села Ломаковка Стародубского муниципального округа. Пострадавших нет. Частично повреждены три домовладения», — сказал он.

Богомаз добавил, что на месте работают оперативные и экстренные службы.

В ночь на 10 мая силы ПВО ночью уничтожили пять украинских беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Брянской, Московской и Белгородской областями.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее ВСУ обстреляли жителей села в Брянской области.

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