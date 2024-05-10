Зеленский встретился с президентом Словакии

Президент Украины Владимир Зеленский в Киеве провел встречу с главой Словакии Зузаной Чапутовой. Об этом сообщается в Telegram-канале офиса украинского лидера.

Как говорится в заявлении, Зеленский выразил благодарность словацкому президенту «за решительность и моральное лидерство», проявленные в условиях» российско-украинского конфликта, а также за поддержку киевской «формулы мира».

10 мая Чапутова прибыла на Украину с прощальным визитом, поскольку срок ее полномочий заканчивается. По ее словам, она «привезла хорошие новости о помощи» Братиславы Киеву.

Чапутова также отметила, что за время нахождения в должности главы государства посещает Украину четвертый раз, три из которых пришлись на период конфликта Москвы и Киева.

До этого бывший командующий армией США в Европе, отставной генерал Бен Ходжес заявил, что если украинские власти не мобилизуют достаточное число людей, то государства НАТО в дальнейшем откажутся поставлять оружие Киеву.

Ранее в Словакии заявили о готовности ограниченно помогать Украине.