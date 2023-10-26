Футуристичная Toyota и летающий Subaru: что показали на Токийском автосалоне

В Токио открылась автомобильная выставка Japan Mobility Show. Она заменила собой Токийский автосалон Tokyo Motor Show, который проводился с 1964 года. Перемена имиджа призвана расширить аудиторию знаменитого моторшоу. Из-за пандемии Токийский автосалон не проводили с 2020 года, поэтому для Японии такое мероприятие значимо вдвойне. Тем более, посмотреть есть на что. Например, на яркий концепт Mazda Iconic SP, который предлагает новое осмысление идеи роторного спорткара, некогда воплощенного в Mazda RX-8.

Российских автомобилистов удивит Toyota Land Cruiser Se, который совсем не похож на легендарный внедорожник. Не менее интересна новинка Infiniti – первый электрокар компании представили публике в виде концепта Vision Qe. Эта машина выглядит как экзотический спорткар, и японцы уверяют, что он будет самым мощным в истории марки. Не менее роскошный электрический спорткроссовер LF-ZC анонсировал Lexus. Японцы обещают, что машина станет революционной: кузов будет разбит на три модуля, а батарея — интегрирована в несущую структуру кузова. Это позволит радикально уменьшить вес электрокара.

Среди самых необычных экспонатов — беспилотное такси, которое планируется запустить в эксплуатацию в 2026 году, и летающий автомобиль с вертикальным взлетом и посадкой от Subaru. Он оснащен шестью закрытыми лопастями, а также центральной частью, напоминающей автомобиль.

Новинки Токийского автосалона — в фоторепортаже «Газеты.Ru».