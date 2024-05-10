Стало известно, когда Залужный начнет работу послом в Британии

Экс-главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный начнет работу послом в Великобритании с конца мая. Об этом сообщает украинское издание «Телеграф» со ссылкой на источники.

«Залужный начнет работу послом в Великобритании уже в конце мая», — говорится в сообщении издания.

Как сообщили источники «Телеграф», на данный момент Залужный с семьей занимается оформлением виз.

9 мая президент Украины Владимир Зеленский официально назначил Залужного послом Украины в Великобритании. В этот же день Зеленский официально уволил Залужного с военной службы с правом ношения военной формы.

В марте 2024 года стало известно, что Залужного назначат на должность посла Украины в Великобритании. Лондону был направлен соответствующий запрос на агреман. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что его политический конкурент сам изъявил желание поработать на дипломатическом направлении.

Ранее сторонники Зеленского выразили недовольство награждением Залужного.