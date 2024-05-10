Премьер-министр Украины оценил ситуацию в энергетике

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что ситуация в энергетике является одной из самых сложных, и призвал украинцев экономить электричество. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского правительства.

«Ситуация в энергетике сейчас одна из самых сложных», — признал премьер.

По его словам, специалисты круглосуточно ремонтируют сети и генерирующие мощности.

Шмыгаль рассказал, что в апреле Украина закупила у стран Европы на треть больше электроэнергии, чем в марте, и призвал украинцев экономить электричество, особенно в вечерние часы.

Премьер сообщил, что правительство намерено выделить более семи миллиардов гривен (более $180 млн) на восстановление энергетической инфраструктуры Украины. На эти деньги будет закуплено оборудование для ремонта поврежденных электростанций. Также средства пойдут на синхронизацию энергосистемы Украины и Евросоюза, добавил политик.

До этого глава Минэнерго Украины Герман Галущенко оценил ущерб от ударов по энергообъектам страны в $1 млрд. По его словам, энергосистема страны держится благодаря ветряным и солнечным генераторам.

Перед началом специальной военной операции мощности электрогенерации Украины оценивались в 37 гигаватт, к осени 2023 года они сократились до 18 гигаватт. Весной 2024 года Украина потеряла еще семь гигаватт мощностей.

Ранее на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать в 16 раз больше бомб.