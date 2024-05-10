Легенда UFC заявил о несметном богатстве Махачева, упомянув золотой туалет

Легендарный американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Даниэль Кормье пошутил о богатстве чемпиона промоушена в легком весе, россиянина Ислама Махачева.

«Это богатый парень Ислам. Я даю слово — я общался с этим парнем по видеосвязи. Он сейчас в Дубае — у него там золотой туалет! 24 карата золота! Он безумно богат!» — заявил Кормье.

«Клянусь богом, этот парень врет», — с улыбкой ответил Махачев в интервью ESPN MMA.

В октябре 2022 года Махачев завоевал титул чемпиона в легком весе, победив бразильца Чарльза Оливейру.

12 февраля 2023 года Махачев единогласным решением судей по итогам пяти раундов одержал победу над Алексом Волкановски на турнире UFC-284. Это была первая защита титула для россиянина.

21 октября 2023 года Махачев в главном поединке вечера на турнире UFC 294 в Абу-Даби одержал досрочную победу над австралийцем Алексом Волкановски. Россиянин в первом раунде одолел своего соперника нокаутом и второй раз защитил свой титул. За бой Махачев получил бонус «лучшее выступление вечера».

Ранее российский боец UFC заявил, что у него в США «едет крыша».