В Белгородской области повторно объявили ракетную опасность

Сигналы ракетной опасности сработали в Белгороде и Белгородском районе. Об этом доложил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности», — написал глава области.

Местным жителям порекомендовали пройти в безопасные помещения без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовка), не приближаться к окнам и не выходить на улицу.

«Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — заключается в публикации.

Несколько минут назад министерство чрезвычайных ситуаций по Белгородской области сообщило, что сирены ракетной опасности сработали в городе Белгороде и Белгородском районе.

Перед этим министерство обороны РФ проинформировало, что в воздушном пространстве Белгородской области были нейтрализованы два снаряда.

Ранее в небе над Белгородской областью были сбиты 15 снарядов РСЗО «Вампир».