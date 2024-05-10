В Белгородской области повторно объявили ракетную опасность

Сигналы ракетной опасности сработали в Белгороде и Белгородском районе. Об этом доложил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности», — написал глава области.
Местным жителям порекомендовали пройти в безопасные помещения без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовка), не приближаться к окнам и не выходить на улицу.
«Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — заключается в публикации.
Несколько минут назад министерство чрезвычайных ситуаций по Белгородской области сообщило, что сирены ракетной опасности сработали в городе Белгороде и Белгородском районе.
Перед этим министерство обороны РФ проинформировало, что в воздушном пространстве Белгородской области были нейтрализованы два снаряда.
Ранее в небе над Белгородской областью были сбиты 15 снарядов РСЗО «Вампир».