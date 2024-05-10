Сбежавший в Белоруссию польский судья покажет секретный документ

Бывший польский судья Томаш Шмидт, попросивший убежища в Белоруссии, анонсировал публикацию некоего секретного документа, привезенного им из Варшавы. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Сегодня в 19:00 опубликую первый секретный документ, привезенный из Варшавы!» — написал он.

В начале мая стало известно, что варшавский судья во время отпуска сбежал в Белоруссию, где попросил политического убежища и обвинил польские власти в преследованиях и угрозах. Шмидт утверждал, что официальные лица республики «ведут страну к войне». В Польше после этого судью уволили, лишили профессионального иммунитета, завели уголовное дело о шпионаже и потребовали арестовать.

Подробнее о событиях вокруг Томаша Шмидта – в материале «Газеты.Ru».

Ранее бывший польский судья поблагодарил Лукашенко за предоставление охраны.