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США в четыре раза увеличат тарифы на китайские электромобили

WSJ: Белый дом увеличит в четыре раза тарифы на китайские электромобили

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Администрация американского президента Джо Байдена готовится в ближайшие дни поднять тарифы на товары из Китая, производящие экологически чистую энергию, при этом пошлина на китайские электромобили увеличится примерно в четыре раза. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По информации издания, новые тарифы, о которых представители администрации Байдена объявят во вторник, 14 мая. Отмечается, что пошлины также затронут критически важные минералы, солнечную продукцию и батареи, поставляемые из КНР.

Отмечается, что решение было принято после пересмотра тарифов, введенных бывшим президентом США Дональдом Трампом, на товары из Китая на сумму около $300 млрд.

До этого агентство Bloomberg писало, что действия Вашингтона могут спровоцировать ответные меры со стороны Пекина в условиях обострения напряженности между двумя крупнейшими экономиками мира.

Ранее Китай потребовал от США отмены связанных с Россией санкций.

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