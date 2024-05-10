Генассамблея ООН рекомендовала Совбезу пересмотреть свое решение о признании Палестины

Генеральная ассамблея ООН рекомендовала Совету безопасности всемирной организации «положительно пересмотреть» свое решение о возможности признания Палестины полноправным членом ООН. Об этом сообщает РИА Новости.

Россия поддержала документ. Этой же позиции придерживаются еще 142 государства. Против проголосовали девять стран (США, Израиль, Венгрия, Чехия, Аргентина, Науру, Палау, Папуа Новая Гвинея, Микронезия), воздержались 25.

Резолюция Генассамблеи не означает принятия Палестины в ООН, она рекомендует вновь вынести этот вопрос на заседание Совбеза, чьим решение то или иное государство может быть признано членом Всемирной организации.

Всего в документе девять пунктов. Помимо рекомендации к Совбезу он содержит положение о том, что «на исключительной основе и без создания прецедента» Палестину следует наделить в Генассамблее ООН рядом процедурных прав постоянного члена.

Отныне Палестина сможет входить в список спикеров на заседаниях по ближневосточной тематике, предлагать поправки, а также выступать с процедурными предложениями от лица группы стран. При этом она пока остается в статусе государства-наблюдателя и не имеет в Генассамблее права голоса при принятии решений.

4 апреля Палестина подала заявку на вступление в ООН. К документу были приложены письма с поддержкой от имени группы арабских государств, и Движения неприсоединения (международная организация, объединяющая 120 государств мира на принципах неучастия в военных блоках. — «Газета.Ru»). Кроме того, напоминалось о том, что 140 стран мира уже признали Палестину в качестве независимого государства.

Решение было заблокировано США в результате применения ими права вето.

Несмотря на это, вопрос активно дискутируется. Так, несколько европейских стран уже заявили, что могут признать Палестину 21 мая.

Первоначально заявка Палестины на вступление в ООН была подана в 2011 году, однако затем ее представители решили временно оставить страну в качестве постоянного наблюдателя при всемирной организации. Утверждалось, что это было сделано для того, чтобы колеблющиеся страны убедились в том, что Палестина достойна быть полноправным членом ООН.

Ранее Израиль выступил против принятия Палестины в ООН.