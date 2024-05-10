Путин подписал указ о назначении Мишустина главой правительства РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Мишустина председателем правительства РФ. Об этом говорится на сайте Кремля.

«Михаил Мишустин назначен Председателем Правительства Российской Федерации», – говорится в сообщении.

10 мая сообщалось, что Государственная дума направила на подпись президенту России Владимиру Путину постановление об утверждении Михаила Мишустина премьер-министром РФ.

До этого на пленарном заседании Госдума утвердила Михаила Мишустина премьер-министром Российской Федерации. Мишустин поблагодарил депутатов за одобрение его кандидатуры на пост главы правительства. 375 депутатов проголосовали за утверждение Мишустина, 57 человек воздержались. Так, партия КПРФ отказалась голосовать за Мишустина. Лидер коммунистов Геннадий Зюганов объяснил это тем, что у партии вызывает вопросы финансово-экономический блок нынешнего состава правительства.

Ранее Мишустин раскрыл ориентир нового кабмина РФ.