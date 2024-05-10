«Нужен допконтроль»: Федерация мигрантов – о запрете приезжим быть водителями после ДТП на Мойке

Президент Федерации мигрантов Вадим Коженов прокомментировал предложение главы фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергея Миронова запретить мигрантам работать в школах и в общественном транспорте. В беседе с «Газетой.Ru» Коженов назвал идею депутата оторванной от реальности и призвал его не делать громких заявлений. По его словам, если есть сомнения в квалификации водителя, необходимо ввести дополнительный контроль.

«Миронов часто высказывается подобным образом, это его стиль. Я не думаю, что действительно запретят всем мигрантам работать во всем общественном транспорте. Они достаточно много рабочих мест там занимают. Мы помним, что года четыре назад, когда нужно было российские права получать, не все их получили вовремя, были перебои, целые маршруты останавливались, потому что водителей не было. Я думаю, что такие громкие заявления делать не надо. Может быть, [нужен] дополнительный контроль, смотреть, насколько они подходят для данной работы. Мигрант он до тех пор, пока паспорт не получил. Соответственно, получил гражданство, и его уже никак его не убрать, он полноценный гражданин. Я считаю, эти заявления — оторванные от реальности. Если есть сомнения в квалификации, придумайте экзамен, квалифицируйте человека», — сказал он.

Днем 10 мая в Санкт-Петербурге автобус лазурного цвета резко изменил траекторию движения, врезался с машину каршеринга, а потом упал с Поцелуева моста в реку Мойку. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением и протаранил ограждение. Следственный комитет возбудил уголовное дело, задержаны водитель автобуса и водитель каршеринга. По данным Mash, за рулем был 44-летний уроженец Таджикистана Рахматшох Курбонов.

После инцидента депутат Госдумы Сергей Миронов заявил о необходимости навести порядок с мигрантами. Он обратил внимание на то, что за рулем был «представитель одной из среднеазиатских республик, гражданин России». Депутат добавил, что его фракция внесла на рассмотрение в Госдуму законопроект, запрещающий мигрантам работать в общественном транспорте, школах и системе образования.

Ранее житель Петербурга рассказал, как спасал пассажиров упавшего в Мойку автобуса.