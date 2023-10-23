«Главный русский лебедь»: балерине Ульяне Лопаткиной — 50

Балерина Ульяна Лопаткина родилась 23 октября 1973 года в Керчи в семье учителей. Она с детства увлекалась танцами, занимаясь в балетной студии у Лидии Пешковой – бывшей балерины Мариинского театра. Родители, видя талант дочери, в десятилетнем возрасте решили отправить ее в Ленинград. Так она начала учиться в Академии русского балета имени А. Я. Вагановой и жить в интернате.

Лопаткина рассказывала, что одна из одноклассниц невзлюбила ее и всячески унижала. Кроме этого, учеба была сложной. Пропорции Лопаткиной совершенно не подходили для балета. Она была слишком высокой – 175 сантиметров, а преподаватели считали ее стопы и кисти слишком крупными. Несмотря на это, на сцене балерина смотрелась органично. Благодаря часам упорной работы Лопаткина смогла превратить свои недостатки в достоинства.

После окончания учебы балерина стала работать в Мариинском театре. Ей не доверяли главные роли, пока однажды солистка не уехала на гастроли. Для «Жизели» срочно потребовалась балерина, на роль взяли Лопаткину. После этого ее заметили. Балерина получила и роль Одетты-Одилии в «Лебедином озере». Ее танец настолько понравился критикам, что ей дали премию «Золотой софит» в номинации «Лучший дебют на петербургской сцене». В течение нескольких лет она получила «Золотую Маску», приз «Benois de la Danse», премию «Evening Standard», Государственную премию России, а также стала народной артисткой РФ. Балерину считают преемницей Майи Плисецкой, а на Западе ее называют «главным русским лебедем».

В 2000 году во время спектакля «Баядерка» Лопаткина травмировала голеностоп. Она не показала зрителям свою боль, доведя спектакль до конца. Травма оказалась серьезной: курс лечения занял более двух лет. Только в 2003 году Лопаткина вернулась на сцену. В 2017 году она завершила свою карьеру и поступила на художественный факультет СПбГУ. Сейчас Лопаткина пишет картины и занимается благотворительностью.