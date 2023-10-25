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«Все картины — о любви». Тамаре Семиной – 85 

Актриса Тамара Семина отмечает 85-летие

Российской и советской актрисе Тамаре Семиной исполнилось 85 лет. Она снималась в кино с 1958 года, сыграла Анфису в «Вечном зове», Катюшу Маслову в «Воскресении», Раечку в «Золотом теленке», Ирину в «Трактире на Пятницкой» и десятки других ролей в кино и театре.

Семина — заслуженная и народная артистка РСФСР, награждена орденами Красного трудового знамени и Почета. Лауреат премии ФИПРЕССИ на XV международном кинофестивале в Локарно 1962 года и лауреат Приза за лучшее исполнение женской роли на фестивале телефильмов в Алма-Ате за роль в «Вечном зове», в 1961 году ее признали лучшей актрисой по версии журнала «Советский экран».

«Ну как я могу из всех своих работ выделить любимую? <...> У меня все картины — о любви», – говорила она в интервью «Вечерней Москве».

Значительный перерыв в карьере актриса сделала в 1990-х, когда у ее мужа, актера Владимира Прокофьева, произошел инсульт. В течение 15 лет Семина ухаживала за ним и на большой экран вернулась только после смерти супруга в 2005 году, замуж она больше не выходила.

Сниматься Семина продолжает до сих пор, в 2023 году вышел сериал «Не дождетесь» о жизни в доме престарелых, где она сыграла Анну Тимофеевну.

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