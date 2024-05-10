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В Таиланде арестовали британца за негативный отзыв о ресторане

Thaiger: британца арестовали за негативный отзыв о ресторане на Пхукете

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В Таиланде арестовали гражданина Великобритании за негативный отзыв о местном ресторане итальянской кухни. Об этом сообщает издание Thaiger.

Владелец итальянского ресторана в Пхукете обнаружил резко выросшее число негативных отзывов, из-за чего рейтинг его заведения упал. Один из этих комментариев был от 21-летнего британца Александра, с которым у бизнесмена возник конфликт в 2022 году.

Два года назад британец часто использовал вход в ресторан, чтобы попасть в свою квартиру, поскольку это было удобнее, чем пользоваться официальным входом в здание. Однако ресторатор запретил молодому человеку ходить домой через его заведение.

Бизнесмен считает, что иностранец и его друзья стали оставлять негативные отзывы о его ресторане, чтобы отомстить. Мужчина написал заявление в полицию, но британец, узнав об этом, сбежал в Бангкок. В итоге силовикам удалось его задержать. Молодому человеку грозит пять лет тюрьмы и штраф за распространение ложной информации.

До этого в Таиланде родители пятерых детей подали в суд на монаха, который их покалечил во время испытания своих амулетов. 13-летний мальчик признался, что пожилой монах предложил ему и его друзьям по 200 батов за тестирование монашеских амулетов, которые назывались «Чудо Будды».

Мужчина попросил каждого из пяти мальчиков подержать амулеты в руках. Затем он вылил жидкую кислоту на тыльную сторону их ладоней, чтобы проверить силу амулетов.

Ранее россиянке не дали вывести в Таиланд дочь из-за одной ошибки в паспорте.

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