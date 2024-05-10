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Медведев ответил на угрозы главы МИД Британии Путину

Медведев призвал Кэмерона быть поаккуратнее после призыва бороться с Путиным

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал главу МИД Великобритании Дэвида Кэмерона быть аккуратнее в выражениях. Таким образом он в своем Telegram-канале прокомментировал заявление британского министра о том, что необходимо «бороться» с президентом РФ Владимиром Путиным «до победного конца».

«Насчет борьбы с Путиным. Иными словами, борьбы с Россией. Нет у меня приличного ответа, кроме разве что одного. Дэвид — ты, того, поаккуратнее. Можно и …», — написал зампред Совбеза.

Он также напомнил, что работал с Кэмероном, когда тот стал премьер-министром Соединенного Королевства. По словам Медведева, тогда этот политик был обычным «мутным британцем», который «упивался неожиданно обретенной позицией».

«Кстати, он тогда не был даже патентованным русофобом. Так, середнячок, не более», — добавил зампред Совбеза.

На этой неделе Кэмерон призвал западные страны «пересидеть» Путина в рамках украинского конфликта и занять более жесткую позицию по отношению к России.

Ранее в Британии призвали Кэмерона «не тыкать русского медведя палкой».

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