Мамиашвили заявил, что Украина вычеркнула себя из мирового сообщества

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили критично высказался о том, что на отборочном турнире к Олимпийским играм — 2024 не выступили представители Украины. Его слова приводит РИА Новости.

«Сегодня здесь, в Стамбуле, собрался весь цвет мировой борьбы. Из России, США, Ирана, ведущих стран Африки и Азии. А Украины нет, они сами себя изолировали от всего борцовского мира. Ради чего? Видимо, они так проинструктированы. К сожалению, они сами вычеркнули себя из мирового борцовского сообщества», — заявил Мамиашвили.

Мировой олимпийский квалификационный турнир по борьбе, по итогам которого будут распределены путевки в Париж, проходит в турецком городе с 9 по 12 мая.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Однако в декабре МОК допустил Россию и Белоруссию до участия в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе. Олимпиада 2024 года пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.

Ранее в Госдуме заявили, что WADA пытается отговорить атлетов от участия в Играх дружбы.