Пассажир затонувшего в Петербурге автобуса рассказал, как ему удалось спастись

В Санкт-Петербурге пассажиру автобуса, который после ДТП упал в Мойку с Поцелуевого моста, пришлось прислониться губами к потолку транспорта, чтобы забрать остатки кислорода. Об этом он рассказал в интервью РЕН ТВ.

По словам пострадавшего Александра Тверитнева, автобус с пассажирами столкнулся с машиной на встречке, после чего ускорился, сбил ограждения и сорвался с моста. Затем вода стала быстро прибывать в салон транспорта, поэтому люди «не успели сообразить», что происходит. Тверитнев отметил, что безуспешно пытался выбить окна, после чего по поручням в темноте решил продвигаться вперед. В какой-то момент мужчина увидел резкий свет — тогда его вытащили на поверхность. Тверитнев рассказал, что его спасли дагестанцы. Сейчас мужчина находится в реанимации.

10 мая в Санкт-Петербурге лазурный автобус с пассажирами попал в ДТП с каршерингом на Поцелуевом мосту и упал в реку Мойку. На опубликованных в сети кадрах видно, что спасатели откачивают пострадавших пассажиров прямо на крыше затонувшего автобуса. По предварительным данным, в транспорте могло находиться до 20 человек. На помощь спасателям пришли прохожие, которые помогают доставлять снаряжение на крышу автобуса. Транспорт находится в воде уже час.

Впоследствии сообщалось, что депутаты хотят наградить дагестанцев, спасавших пассажиров затонувшего в Мойке автобуса.

Ранее стали известны новые подробности ДТП с автобусом, который упал в реку в Петербурге.