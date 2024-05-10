Ученые расшифровали язык жестов и звуков слонов

Международная группа ученых из Венского и Портсмутского университетов, при участии сотрудников заповедника Джафута в Зимбабве, расшифровала язык жестов и звуков слонов. Исследование опубликовано в научном журнале Communications Biology (CommsBio).

Предыдущие изыскания показали, что слоны очень умны и близки к дельфинам. У них также есть сложные матриархальные социальные структуры. В рамках этой новой работы команда задалась вопросом, есть ли у слонов способы общения друг с другом, которые не наблюдались раньше.

В ходе экспедиции в Зимбабве ученые записали 1014 физических действий и 268 вокализаций, которые слоны совершают при встречах.

Оказалось, что животные придают большое значение приветствиям друг друга. Здороваясь с сородичами, звери особым образом качают хоботом, хлопают ушами и издают определенные звуки. Кроме того, иногда они мочатся, испражняются и выделяют пахучие вещества.

По словам специалистов, жесты, звуки и действия слонов при встречах составляют сложную систему общения и передачи информации.

Ранее ученые составили фонетический алфавит кашалотов, состоящий из 9 тыс. различных сигналов.