Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые расшифровали язык жестов и звуков слонов

CommsBio: приветствия слонов включают в себя хлопанье ушами и мочеиспускание

close
100%
Megan Pacifici

Международная группа ученых из Венского и Портсмутского университетов, при участии сотрудников заповедника Джафута в Зимбабве, расшифровала язык жестов и звуков слонов. Исследование опубликовано в научном журнале Communications Biology (CommsBio).

Предыдущие изыскания показали, что слоны очень умны и близки к дельфинам. У них также есть сложные матриархальные социальные структуры. В рамках этой новой работы команда задалась вопросом, есть ли у слонов способы общения друг с другом, которые не наблюдались раньше.

В ходе экспедиции в Зимбабве ученые записали 1014 физических действий и 268 вокализаций, которые слоны совершают при встречах.

Оказалось, что животные придают большое значение приветствиям друг друга. Здороваясь с сородичами, звери особым образом качают хоботом, хлопают ушами и издают определенные звуки. Кроме того, иногда они мочатся, испражняются и выделяют пахучие вещества.

По словам специалистов, жесты, звуки и действия слонов при встречах составляют сложную систему общения и передачи информации.

Ранее ученые составили фонетический алфавит кашалотов, состоящий из 9 тыс. различных сигналов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами