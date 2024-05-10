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В Ереване проходит акция протеста с требованием отставки Пашиняна

В Ереване свыше 30 тысяч человек вышли на акцию протеста за отставку Пашиняна

В Ереване проходит акция протеста с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, а также против делимитации границы республики с Азербайджаном. Об этом сообщает Telegram-канал Baza, ссылаясь на армянские СМИ.

По их информации, в центре города собрались свыше 30 тысяч человек. Многие из них являются сторонниками армянского оппозиционного движения «Тавуш во имя родины». В митинге также участвуют студенты армянских вузов, которые скандируют «Никол — предатель». Акцию возглавляет председатель Тавушской епархии Армянской Апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян.

10 мая Галстанян в ходе многотысячного митинга на площади Республики в Ереване заявил, что процесс импичмента премьер-министра Никола Пашиняна займет не более нескольких дней.

По его словам, две оппозиционные парламентские фракции Армении уже готовы начать процедуру.

9 мая на площади Республики в армянской столице состоялся многотысячный митинг сторонников оппозиционного движения «Тавуш во имя родины». Люди вышли на акцию протеста против решения правительства страны провести одностороннюю делимитацию границы с Азербайджаном.

Ранее Пашинян назвал договоренности по границе с Азербайджаном достижением.

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