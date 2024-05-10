Медведев назвал цель ядерных учений России

Цель запланированных в России ядерных учений — отработка ответа на возможные атаки российской территории западным оружием. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Медведев напомнил, как недавно глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил о праве Украины наносить удары британскими ракетами по территории РФ. Зампред Совбеза при этом утверждает, что запусками британских Storm Shadow и французских SCALP-EG управляют британцы и французы, а не украинцы.

В связи с этим Медведев предупредил, что при определенных обстоятельствах ответ за такое полетит не только в Киев.

«И не только с обычными ВВ, но и со специальным боеприпасом. И отработка ответа на такие атаки — цель запланированных учений», — добавил он.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что РФ и Белоруссия приступили к совместной подготовке к учениям по отработке применения нестратегического ядерного оружия. По словам российского лидера такие учения проходят регулярно. В этот раз они пройдут в три этапа, а на втором этапе подключатся белорусские коллеги.

До этого белорусский президент Александр Лукашенко рассказал, что РФ и Белоруссия подадут сигналы учебного применения тактического ядерного оружия. За это будут ответственны генеральные штабы двух стран.

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