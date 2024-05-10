Бывшему депутату Тверского района Москвы отменили приговор

Апелляционный корпус Московского городского суда отменил обвинительный приговор в отношении бывшего московского муниципального депутата Тверского района Кетеван Хараидзе, которая ранее была осуждена на четыре года заключения за мошенничество. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на судебную пресс-службу.

«Приговор <...> от 12 декабря 2022 года в отношении Хараидзе отменен», — указывается в решении суда.

Таким образом, судебная коллегия по уголовным делам Мосгорсуда распорядилась передать дело экс-депутата на новое судебное разбирательство в тот же суд, но в другом составе.

Согласно информации агентства, перед этим приговор по Хараидзе отменила Второй кассационный суд общей юрисдикции, который назначил ей арест сроком на два месяца.

В декабре 2022 года Московский суд приговорил депутата к четырем годам колонии за мошенничество. По данным обвинения, депутат вместе с соучастником узнала о том, что между организацией-застройщиком и жильцами одного из домов в Москве случился конфликт из-за запрета сквозного проезда специальной техники через жилую зону дома для оказания строительных работ.

Утверждается, что Хараидзе и ее сообщник использовали эту ситуацию в личных целях. Преступники, зная о невозможности исполнения взятых на себя обязательств, смогли ввести представителей застройщика в заблуждение, пообещав ему за денежное вознаграждение в размере 15 млн руб. посодействовать в принятии общим собранием собственников жилого дома решения в пользу организации.

Ранее сообщалось, что защита муниципального депутата Хараидзе обжалует приговор.