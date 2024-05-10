В Аргентине столкнулись два поезда

60 человек пострадали в результате столкновения пассажирского поезда с грузовым составом в аргентинском Буэнос-Айресе. Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщил мэр города Хорхе Макри, помощь была оказана 60 пассажирам. За 40 минут удалось эвакуировать всех пострадавших.

«Состояние 30 человек было оценено как тяжелое, они были доставлены в больницы, 2 — на вертолете», — рассказал он.

На данный момент причины произошедшей аварии неизвестны, выясняются все обстоятельства.

До этого в Челябинской области локомотив столкнулся с грузовым поездом. Инцидент произошел на станции Бердяуш. По версии правоохранителей, несмотря на запрещающий сигнал светофора, машинист хозяйственного поезда продолжил двигаться и столкнулся с грузовым локомотивом.

Сообщается, что машинист был пьян. Авария привела к задержке поездов, в том числе и пассажирских, о деталях не сообщается. Помимо этого, действия машиниста нанесли крупный материальный ущерб.

Ранее товарный поезд сошел с рельсов на «курортной» ветке в Ростовской области.