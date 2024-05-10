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Экс-агент ЦРУ рассказал о реакции Запада на наступление ВС РФ на Украине

Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: Запад в панике из-за наступления армии РФ на Украине

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Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) РФ не остановятся, пока не дойдут до Киева и Одессы. Такое мнение высказал бывший аналитик Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Redacted.

Он сравнил наступление российской армии на Украине с огромным камнем, который катится с горы и набирает обороты.

«Они (ВС РФ) не остановятся, пока не дойдут до Киева и Одессы», — подчеркнул Джонсон.

По словам аналитика, сегодня армия России наступает по всей линии боевого соприкосновения и отвоевывает, как минимум, один населенный пункт в день.

«Запад в панике, он понятия не имеет, что делать», — считает экс-агент ЦРУ.

6 мая американский конгрессмен Хаким Джеффрис заявил, что в случае поражения Украины США, возможно, придется вмешаться в конфликт, задействовав свои войска.

До этого Джонсон заявил, что Россия стремится не только нанести поражение Украине, но и положить конец деятельности Североатлантического альянса (НАТО) на территории страны. Джонсон подчеркнул, что ВС РФ в конечном счете разгромят украинскую армию, при этом стратегической задачей России является уничтожение военного потенциала как Украины, так и НАТО.

Ранее экс-агент ЦРУ назвал условия для вторжения американских войск на Украину.

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