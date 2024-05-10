Ученые выяснили, какую группу крови больше всего любят клещи

Чешские ученые из университета Масарика методом in vitro выявили, что клещи предпочитают присасываться к обладателям второй группы крови, а самыми непривлекательными для них оказались люди с третьей группой крови. Об этом сообщает новостной портал RuNews24.

Согласно информации ресурса, для проведения исследования ученые наносили кровь участников эксперимента на фильтровальную бумагу в чашке Петри, а затем бросали туда насекомых.

В материале отмечается, что опыт повторили свыше ста раз для достоверности результатов.

Некоторое время назад директор по медицинскому страхованию СберСтрахования Наталья Харина рассказала, что клещи, с которыми можно столкнуться не только в лесу или на даче, но даже в городе, нередко переносят энцефалит, боррелиоз и другие болезни. Она также пояснила, как минимизировать риск укуса и что делать, если клещ присосался.

Ранее россиянам рассказали, при какой температуре воздуха стоит опасаться клещей.