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Инфаркт у россиянина приняли за межреберную невралгию

КП-Новосибирск: врачи списали симптомы инфаркта мужчины на межреберную невралгию

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Алексей Сухоруков/РИА Новости

В Новосибирской области инфаркт у 33-летнего мужчины закончился летальным исходом. Причиной может быть халатность врачей, которые проигнорировали симптомы приступа. Об этом сообщает КП-Новосибирск.

В январе 2024 года у мужчины в возрасте 33 лет защемило в груди, появились колики в руках. Скорая с большой задержкой приехала к семье, но госпитализировать пациента врачи отказались. Они заподозрили у мужчины межреберную невралгию, сделали ему обезболивающий укол и направили к терапевту. В поликлинике, куда обратился пациент, подтвердили диагноз и выписали ему витамины и обезболивающие.

На следующее утро состояние мужчины ухудшилось, а по дороге в больницу у него начались судороги. В реанимации спасти его не смогли. Эксперты нашли в сердце мужчины признаки инфаркта миокарда. Жена мужчины считает, что его можно было спасти, если бы врачи изначально серьезно отнеслись к симптомам мужчины.

До этого у женщины произошла закупорка сосудов легких из-за неправильно подобранных противозачаточных таблеток.

Ранее «боли роста» у девочки оказались симптомом рака.

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