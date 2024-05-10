Армия России заняла четыре села в Харьковской области

Российские военные примерно за сутки с момента наступления в Харьковской области заняли четыре поселка в приграничной зоне и теперь находятся примерно в 40 километрах от Харькова. Об этом в своем Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявил украинский военный журналист и главред сайта «Цензор.нет» Юрий Бутусов.

По его словам, армия России после начала наступления в ночь на 10 мая сейчас контролирует поселки Стрелечье, Красное, Борисовка и Пыльная.

«Этот район давно уже был фактически серой зоной, линия обороны там, как оказалось, не была развернута», — написал Бутусов.

Журналист констатировал, что вероятно из-за отсутствия препятствий российским военным и удалось так быстро «создать плацдарм шириной до 10 километров и глубиной до пяти километров».

Согласно данным главреда, пока армия России наступает силами в четыре-пять пехотных батальонов. «Почему [России] удалось так быстро захватить такую значимую территорию с помощью пехоты — большой вопрос», — добавил он.

Бутусов предупредил, что если российских военных не остановить на этих участках, то этот фронт могут начать использовать как «потенциальный плацдарм для наступления более значительными силами». При этом главред заключил, что пока не видит угрозы именно для Харькова.

В ночь на 10 мая российские военные начали проводить активные действия на границе с Харьковской областью. Подобная информация появилась сначала в Telegram-каналах военкоров, а позже эти данные подтвердил и глава военно-гражданской администрации области Виталий Ганчев.

Президент Украины Владимир Зеленский также признал наступательные действия России под Харьковом. В украинском Минобороны заверяли, что отразили все атаки на Волчанском направлении.

Волчанск — город на границе России и Украины. Он проходит по дороге, которая идет из Белгородской области России в Харьковскую область Украины. Власти Украины с утра 10 мая начали эвакуацию местных жителей.

Ранее экс-генерал ВСУ рассказал, как Россия может начать наступление на Харьков.