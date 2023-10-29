Умер звезда «Друзей» Мэттью Перри

Американский актер Мэттью Перри умер в возрасте 54 лет, сообщили источники TMZ.
Тело Перри было обнаружено в джакузи в его доме в Лос-Анджелесе. Причина смерти пока не названа. По словам источника LA Times в правоохранительных органах, полицейские не обнаружили следов насилия.
Перри наиболее известен по роли Чендлера Бинга в сериале «Друзья», выходившем с 1994 по 2004 год. Еще на счету актера роли в фильмах «Поспешишь — людей насмешишь» (1997), «Девять ярдов» (2000) и «Папе снова 17» (2009).
В прошлом году была опубликована автобиография Перри «Друзья, любовники и большая ужасная вещь», в котором он предельно откровенно рассказывает о том, что много лет страдал алкогольной и наркотической зависимостью.
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