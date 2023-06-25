Фейерверки, музыка и алые паруса. Как отметили выпускной в Петербурге

В ночь с 24 на 25 июня прошел самый красочный выпускной страны — праздник «Алые Паруса» в Санкт-Петербурге. Тысячи школьников отметили окончание учебы, проводив корабль с алыми парусами под залпы фейерверков. В этом году празднику исполнилось 55 лет с момента его основания.

Хедлайнером «Алых Парусов 2023» выступила группа «Чайф». Перед выпускниками свои хиты исполнили группа The Hatters, Тося Чайкина, Юлианна Караулова, Gafur, «Моя Мишель» и Burito. Вели праздник комик Дмитрий Хрусталев и блогер Ида Галич.

Кульминацией праздника стал проход по акватории Невы брига «Россия» с алыми парусами, сопровождающийся фейерверком.