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Аргентинский суд может отказать в экстрадиции россиянина на Украину

Адвокат Рубилар: Украина не предоставила Аргентине информации по делу Чуркина

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ГБР Украины

Украинская сторона не предоставила суду Аргентины необходимых пояснений и обоснований по делу россиянина Игоря Чуркина, суд может отказать в его экстрадиции. Об этом со ссылкой на адвоката Кристиана Рубилара сообщает РИА Новости.

По его словам, срок подачи соответствующих документов давно истек, и Украина не может пояснить, на каком основании считает себя компетентной рассматривать дело Чуркина.

«Предсказуемо, что судья откажет в экстрадиции», — сказал адвокат.

10 мая прокуратура Аргентины обратилась к украинским властям за документами по делу об экстрадиции россиянина Игоря Чуркина, которого задержали в январе по их запросу. Представители украинских правоохранительных органов заявили, что россиянин якобы обманом пытался сохранить бизнес на Украине за счет госбанка.

Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Чуркин подал прошение об убежище в Аргентине.

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