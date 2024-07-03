Аргентинский суд может отказать в экстрадиции россиянина на Украину

Украинская сторона не предоставила суду Аргентины необходимых пояснений и обоснований по делу россиянина Игоря Чуркина, суд может отказать в его экстрадиции. Об этом со ссылкой на адвоката Кристиана Рубилара сообщает РИА Новости.

По его словам, срок подачи соответствующих документов давно истек, и Украина не может пояснить, на каком основании считает себя компетентной рассматривать дело Чуркина.

«Предсказуемо, что судья откажет в экстрадиции», — сказал адвокат.

10 мая прокуратура Аргентины обратилась к украинским властям за документами по делу об экстрадиции россиянина Игоря Чуркина, которого задержали в январе по их запросу. Представители украинских правоохранительных органов заявили, что россиянин якобы обманом пытался сохранить бизнес на Украине за счет госбанка.

Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Чуркин подал прошение об убежище в Аргентине.