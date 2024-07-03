Большинство IT-специалистов не готовы к переезду ради компании мечты

Больше половины — 66% — опрошенных IT-специалистов отмечают неготовность переезжать в какой-либо российский город (кроме столицы) ради компании мечты. Еще четверть отметили, что рассмотрят такую возможность, и лишь 9% выразили готовность к переезду. Это показало исследование hh.ru и Хекслет, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

При этом чаще всего айтишники рассматривают гибридный формат работы (46%), поскольку не хотят терять возможность посещения офиса. Удаленку выбирают 22% IT-специалистов, а постоянное посещение офиса — 12%. Интересно, что чаще всего (37%) респонденты не придают значение масштабу компании (федеральная или региональная).

Зарплата по-прежнему является важным фактором при поиске работодателя. Так, IT-специалисты в первую очередь рассматривают уровень оплаты труда (52%), перспективность проектов (35%) и возможность карьерного роста (26%). График работы волнует айтишников только в каждом седьмом случае.

На послабления в заработной плате при условии, что компания будет отвечать всем требованиям респондента, готов лишь каждый второй айтишник.

Абсолютное большинство (72%) уступят от 5 до 10 процентов от вознаграждения. Еще 18% откажутся не более, чем от 5% от заработной платы.

В России по уровню медианных зарплат для IT-специалистов по-прежнему лидируют Москва и Санкт-Петербург. По данным hh.ru, в топ-3 самых «богатых» специализаций за апрель — июнь вошли Go-разработчики из Москвы и Санкт-Петербурга с медианной зарплатой 271 600 рублей и 250 000 рублей соответственно. В тройке лидеров также оказались Java/Kotlin-разработчики из Москвы со средним доходом 242 700 рублей.

Интересно, что в топ-10 наиболее высокооплачиваемых вакансий также вошли Go-разработчики из ПФО и УФО с медианной зарплатой 200 тысяч рублей. Таким образом, разработчики Golang чаще других оказывались в топе самых высокооплачиваемых вакансий по медианной зарплате.

Чаще всего регионы испытывают нехватку python-специалистов. Среди городов-миллионников (исключая Москву и Санкт-Петербург) питонистов чаще всего ищут в Екатеринбурге (доля 4,20% от общего числа вакансий), Новосибирске (3,65%), Нижнем Новгороде (3,48%) и Казани (3,00%). В ТОП-5 регионов по количеству вакансий на 5 месте располагаются новосибирские Java/Kotlin-специалисты, доля которых относительно общего числа вакансий составляет 2,92%.

Ранее сообщалось, что в России вырос спрос на владение IT-навыками для нетехнических специалистов.