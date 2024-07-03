В Новороссийске в районе набережной ограничили движение

В Новороссийске в районе набережной из-за отражения атаки безэкипажных катеров ограничено движение. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Андрей Кравченко.

По информации, предоставленной мэром, ограничение на движение введено от улицы Исаева до Алексино. Глава города призвал жителей не выезжать из этого района.

До этого Кравченко сообщил о военных действиях по отражению нападения безэкипажных катеров.

Глава города призвал жителей сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и оставаться на безопасных участках, избегая пребывания на открытом пространстве у моря.

В Новороссийске была включена сирена из-за угрозы нападения безэкипажных катеров.

1 июля сообщалось, что российские военные поразили места хранения и подготовки к применению бэзэкипажных катеров ВСУ.

Ранее ВСУ атаковали два судна в Азовском море.