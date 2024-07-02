Определились все пары 1/4 финала Евро-2024

На чемпионате Европы по футболу определились все пары 1/4 финала.

5 июля Испания сыграет с Германией, а Португалия померится силами с Францией.

6 июля сыграют Англия со Швейцарией и Нидерланды с Турцией.

Полуфинальные матчи состоятся 9 и 10 июля. Финальный поединок пройдет 14 июля в Берлине. Стоит отметить, что Англия, Швейцария и Турция никогда не выигрывали Евро.

Матч за третье место на чемпионатах Европы не предусмотрен.

Действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая уже покинула Евро-2024, уступив в матче 1/8 финала сборной Швейцарии.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и чемпионат Европы 2024 в Германии.

Ранее Турция установила рекорд плей-офф Евро.