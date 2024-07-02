Фигуранта «болотного дела» арестовали из-за татуировки с фразой про военный корабль

Басманный суд Москвы арестовал на семь суток фигуранта «болотного дела» Степана Зимина из-за татуировки, которую признали дискредитирующей Вооруженные силы РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд.

Кроме того, по данным агентства, суд в ближайшее время рассмотрит еще один административный протокол в отношении Зимина, которому вменяется мелкое хулиганство. За что, не уточняется.

Степана Зимина ранее доставили в отдел полиции из-за татуировки на шее с фразой про русский военный корабль.

Telegram-канал Baza опубликовал видео с Зиминым, снятое 30 июня на территории бизнес-квартала «Арма», где один из посетителей возмутился его татуировкой.

После того, как видео попало в сеть, мужчиной заинтересовались сотрудники полиции. 1 июля его доставили в ОВД «Басманный». В отношении него было возбуждено административное дело. После разговора с полицейскими, утверждает Baza, он пообещал свести татуировку.

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