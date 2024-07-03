В США назвали политиков, которые могут заменить Байдена и Камалу Харрис

Старший аналитик Центра этики и государственной политики Генри Олсен считает, что губернатор Мичигана Гретхен Уитмер и сенатор от Джорджии Рафаэль Уорнок должны заменить действующего президента США Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис в президентской гонке. Свое мнение он высказал в статье для New York Post.

Провал дебатов президента Байдена, заявил Олсен, поверг демократов в ярость, и теперь многие думают, что Байдену «пришел конец», при этом возникает вопрос, кто мог бы заменить его.

«Если они все обдумают, то у них есть очевидный лучший выбор: кандидатура губернатора Мичигана Гретхен Уитмер и сенатора от Джорджии Рафаэля Уорнока», — написал Олсен.

Он отметил, что рейтинги вице-президента Камалы Харрис такие же низкие, как и у Байдена, а ее президентская кампания 2020 года провалилась так сильно, что она выбыла за несколько месяцев до кокуса в Айове.

По его мнению, возглавить президентскую гонку должны молодые и достаточно красноречивые политики, чтобы они отличались от своих предшественников. Новый список кандидатов должен быть достаточно либеральным, чтобы удовлетворить прогрессивных членов партии, а также быть привлекательным для независимых умеренных. Кроме того, он должен включать чернокожего и женщину, чтобы эти мощные группы интересов не были оттеснены в сторону, подчеркнул аналитик.

До этого в США обеспокоились ухудшением состояния здоровья американского лидера в последние месяцы.

Ранее Байден пояснил причины провала на теледебатах с Трампом.