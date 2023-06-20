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В Москве запустили речные электротрамваи

Президент РФ Путин и мэр Москвы Собянин дали старт движению электротрамваев по Москве-реке

Сегодня в Москве впервые за 17 лет начал работать городской речной трамвай. Мэр Сергей Собянин заявил, что электрические трамвайчики будут использоваться и как пассажирский, и как туристический транспорт. Оплатить поездку можно будет картой «Тройка».

В 2023 году будут постепенно запущены два маршрута речного городского транспорта. Первый проляжет от Автозаводского моста до Печатников, второй – от Филей до Киевского вокзала.

В Москве речные трамвайчики возникли ещё при царе – одним из первых регулярное сообщение было налажено пароходством братьев Окуневых, которое национализировали после большевистского переворота. Моссовет запустил первую городскую линию водного трамвая в 1923 году, и почти без перерывов до конца XX века в Москве действовал речной транспорт.

Пиком развития московских речных трамваев стали 1960-е годы. После развала СССР линии признали нерентабельными, а большинство судов продали частным перевозчикам. В последние годы в Москве не было регулярного речного транспорта – трамвайчики использовали для увеселительных прогулок и экскурсий.

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