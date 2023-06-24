Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Фото

Что происходит в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону усилены меры безопасности

В фотобанке ТАСС появились снимки вооруженных людей, в описании к фото говорится, что это бойцы ЧВК «Вагнер» у здания штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Также агентство публикует кадры с бронетехникой, в том числе и танками.

Ранее глава региона Василий Голубев призвал жителей без необходимости не ездить в центр города. Часть маршрутов общественного транспорта изменены.

Очевидцы сообщали о военной технике как в самом Ростове-на-Дону, так и на подъездах к нему. Голубев также призывал не выезжать на трассу М-4 «Дон» — там образовались многокилометровые пробки.

Что происходит в Ростове-на-Дону — подробнее в нашей фотогалерее.

Картина дня
Военная операция на Украине. День 486-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 486-й день
Путин назвал попытку мятежа «ударом в спину»
«Обманом втянули в преступную авантюру». В Минобороны РФ обратились к бойцам ЧВК «Вагнер»
В Министерстве обороны России призвали бойцов ЧВК «Вагнер» отказаться от участия в мятеже
Телеведущая Светлана Зейналова с детьми улетела из России
В Карелии сообщили об усилении мер безопасности
BMW отзывает в России 37 тыс. автомобилей
В Петербурге школьник выстрелил в глаз сверстнику
Новости и материалы
В Москве отменили выпускные
В Тульской области отменили все запланированные массовые мероприятия
Губернатор Старовойт прокомментировал обстановку в Курской области после атак БПЛА
В колодцах при частных домах можно обнаружить возбудителей холеры и брюшного тифа
Воронежский университет не стал прерывать экзамены, несмотря на режим КТО
Путин: мятеж толкает Россию к поражению и капитуляции
Путин рассказал об обстановке в Ростове-на-Дону
Путин призвал прекратить участие в мятеже
Путин заявил, что организаторы мятежа понесут неминуемое наказание
Режиссер «Казино «Рояль» раскрыл новые подробности кастинга Генри Кавилла на роль Бонда
Силовики оцепили здание «ЧВК Вагнер Центра» в Петербурге
В США указали на прогресс в борьбе с последствиями глобальных стихийных бедствий
Саудовский клуб хочет купить игрока «Манчестер Сити»
Путин обратился к россиянам
Депутат Затулин призвал немедленно остановить вооруженный мятеж Пригожина
Финансист перечислила причины блокировки банковских счетов
Politico рассказало о неэффективности нового санкционного механизма ЕС против РФ
В Воронежской области закрыли более 300 км трассы М-4 «Дон»
Все новости
В Москве отменены массовые мероприятия из-за режима КТО
Минобороны РФ назвало вооруженным мятежом действия Пригожина
Силовики пришли с обысками в «ЧВК Вагнер Центр» в Санкт-Петербурге
Важнейшие объекты Москвы взяли под усиленную охрану. В каких регионах ввели режим КТО
В Москве и Московской области введен режим контртеррористической операции
На Пригожина завели дело о мятеже. ФСБ призвала «вагнеровцев» задержать его
ФСБ возбудила дело о призыве к вооруженному мятежу после заявлений Пригожина
Марина Ярдаева
Как привести в порядок ум наших детей
О проблемах с математикой на экзаменах
В Москве запустили речные электротрамваи
«Мы здесь что-то в шоке с налогов, с зарплат». Как российская стримерша выживает в Канаде
Российская стримерша Оляша рассказала о сложной жизни в Канаде на 400 тысяч рублей в месяц
Тест: хорошо ли вы знаете молодежный сленг
Проверьте, сможете ли вы понять, о чем говорят подростки
«Детей, на которых кричат дома, видно сразу»: психолог – о родительской привычке ругаться
Психолог Дербенева назвала привычку родителей повышать голос причиной детской агрессии
«О нем говорит вся страна». Зеленский поручил уволить одесского военкома за виллу в Испании
Зеленский поручил уволить одесского военкома, о вилле в Испании которого ранее писали СМИ
В Монголии нашли 137 очагов чумы. Некоторые из них — на границе с Россией
Роспотребнадзор рекомендовал российским регионам подготовиться к профилактике чумы
«Поврежден намного серьезнее, чем мы думали». Когда восстановят мост между Херсонщиной и Крымом
Врио главы Херсонской области Сальдо: повреждения Чонгарского моста оказались серьезными
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях