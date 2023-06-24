Что происходит в Ростове-на-Дону

В фотобанке ТАСС появились снимки вооруженных людей, в описании к фото говорится, что это бойцы ЧВК «Вагнер» у здания штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Также агентство публикует кадры с бронетехникой, в том числе и танками.

Ранее глава региона Василий Голубев призвал жителей без необходимости не ездить в центр города. Часть маршрутов общественного транспорта изменены.

Очевидцы сообщали о военной технике как в самом Ростове-на-Дону, так и на подъездах к нему. Голубев также призывал не выезжать на трассу М-4 «Дон» — там образовались многокилометровые пробки.

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