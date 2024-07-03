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Ученые назвали опасный длительный эффект от смешивания спиртного с энергетиками

Neuropharmacology: алкогольно-энергетические коктейли ухудшают память

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Shutterstock/1take1shot

Итальянские ученые из Университета Кальяри на острове Сардиния изучили долговременные последствия для мозга от употребления спиртного в сочетании с энергетическими напитками. Исследование опубликовано в научном журнале Neuropharmacology.

По словам команды, их интерес был обусловлен популярностью алкоголя и безалкогольных стимуляторов в молодежной среде.

При смешивании со спиртным энергетические напитки могут маскировать некоторые эффекты алкоголя, заставляя человека пить больше. Это повышенное употребление алкоголя может привести к серьезной интоксикации, а также вызвать длительные пагубные последствия.

Ученые провели эксперимент на крысах. Животных разделили на четыре группы и давали им спиртное и энергетики в различных сочетаниях. Также была контрольная группа грызунов, которая пила только чистую воду.

Тесты показали, что получавшие только энергетические напитки крысы были активнее остальных, но показали худшие результаты в испытании на узнавание объектов.

Дальнейшие анализы обнаружили, что животные, которым давали алкоголь в смеси с энергетиком, имели повышенную синаптическую пластичность в возрасте 40 дней, но пониженную синаптическую пластичность в возрасте 60 и 90 дней. Синаптическая пластичность считается основным механизмом памяти и обучения.

Это указывает, что коктейль из спиртного и стимулятора временно усиливал определенные аспекты нейронной функции, но оказывал негативное воздействие в долгосрочной перспективе.

По словам исследователей, алкоголь и энергетические напитки с существенной вероятностью оказывают схожее угнетающее действие на когнитивные функции человека, если злоупотреблять ими в молодости.

Ранее ученые выяснили, что даже редкое потребление энергетических напитков может вызывать проблемы со сном.

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