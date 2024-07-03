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В Новороссийске отражают атаку безэкипажных катеров

Глава Новороссийска Кравченко: в регионе отражают атаку безэкипажных катеров

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Телеграм-канал «Минобороны России»

Глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил о военных действиях по отражению нападения безэкипажных катеров. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Глава региона призвал жителей сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и оставаться на безопасных участках, избегая пребывания на открытом пространстве у моря.

До этого в Новороссийске была включена сирена из-за угрозы нападения беспилотных катеров. Об этом также сообщил глава города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

«В Новороссийске прозвучала сирена с сигналом «Внимание всем» из-за возможной атаки беспилотных катеров», — написал он.

Кравченко призвал жителей, проживающих на первой линии берега, не подходить к окнам, укрыться в помещениях с крепкими стенами и не выходить на улицу.

Ранее Минтранс поручил усилить меры по защите 50 аэропортов РФ от атак беспилотников.

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