В Новороссийске отражают атаку безэкипажных катеров

Глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил о военных действиях по отражению нападения безэкипажных катеров. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Глава региона призвал жителей сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и оставаться на безопасных участках, избегая пребывания на открытом пространстве у моря.

До этого в Новороссийске была включена сирена из-за угрозы нападения беспилотных катеров. Об этом также сообщил глава города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

«В Новороссийске прозвучала сирена с сигналом «Внимание всем» из-за возможной атаки беспилотных катеров», — написал он.

Кравченко призвал жителей, проживающих на первой линии берега, не подходить к окнам, укрыться в помещениях с крепкими стенами и не выходить на улицу.

Ранее Минтранс поручил усилить меры по защите 50 аэропортов РФ от атак беспилотников.