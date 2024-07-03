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Вильфанд предупредил об опасных «египетских» ночах в Москве

Москвичей предупредили о климатически опасных ночах

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Алексей Никольский/РИА Новости

В ближайшее время ночная температура в Москве не опустится ниже 24 градусов тепла, что может быть опасно для здоровья, поскольку организм не успевает полностью восстановиться. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд РИА Новости.

«Минимальные значения ночью составят 24,5 градуса перед восходом солнца. Такое явление, известное как «египетские ночи», является крайне жарким и аномальным», — отметил эксперт.

До этого в министерстве экологии и природопользования Московской области заявили, что жара в столичном регионе может поспособствовать размножению нетипичных для местности насекомых, в том числе богомолов, пауков-ос и виноградных улиток. По данным экологов, теплолюбивые виды насекомых еще несколько лет назад образовали в Подмосковье колонии, а сейчас расширяют территорию обитания, продвигаясь с юга на север региона.

Уже стало известно, что Москва повторила рекорд по жаре 134-летней давности. Во вторник, 2 июля, синоптики зафиксировали в Москве рекордно высокую температуру +31,9 градуса.

Ранее ученые выяснили, что температура среды серьезно влияет на развитие мозга ребенка.

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