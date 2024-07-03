В Новороссийске объявили об атаке безэкипажных катеров

В Новороссийске зазвучала сирена сигнала «Внимание всем», предупреждающая об атаке безэкипажных катеров (БЭК). Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава города Андрей Кравченко.

Он призвал жителей первой береговой линии не подходить к окнам и укрыться в комнатах, окна которых не выходят на море или в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Также горожане не должны выходить на улицу, в первую очередь на набережную к морю.

Мэр обратился к населению с просьбой сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями. Сигнал тревоги будет отменен тогда, когда обстановка станет безопасной.

До этого сообщалось, что российские войска поразили места хранения и подготовки к применению бэзэкипажных катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ).

22 июня сообщалось, что ВС РФ уничтожили склады хранения безэкипажных катеров и БПЛА самолетного типа.

Ранее ВСУ атаковали два судна в Азовском море.