МВД России разработало законопроект о критериях и последствиях изъятия паспортов

В России разработан законопроект об упорядочении вопросов, связанных с изъятием у граждан недействительных паспортов или паспортов с ошибками. Об этом в интервью «Российской газете» рассказала заместитель начальника Управления паспортной и регистрационной работы ГУВМ МВД России Екатерина Сизова.

Законопроект подготовлен МВД и вскоре будет представлен на общественное обсуждение на портале нормативных правовых актов.

По словам Сизовой, нововведение направлено на упреждение неверного толкования нормы закона «О гражданстве Российской Федерации», предусматривающей изъятие паспорта. Предполагается, что для внутренних паспортов будут введены дополнительные критерии их недействительности. К ним, в частности, будут относиться внесение непредусмотренных сведений, отметок и записей, включая рисунки.

А в случае изъятия недействительных заграничных паспортов за пределами России у граждан будет гарантированная возможность получить документ для возвращения на родину.

При обнаружении в паспорте ошибок или опечаток новый документ будет незамедлительно оформляться без взимания государственной пошлины.

Об обострении проблемы изъятия загранпаспортов при обнаружении в них хоть каких-то неточностей стало известно в конце мая. Вице-президент Российского союза туриндустрии Георгий Мохов рассказал о случаях, когда паспорта отбирали за букву «ё» в имени Алена, в результате чего человек терял уже оплаченный тур и авиабилеты.

13 июня в МИД России заявили, что транслитерация не является основанием для конфискации загранпаспорта.

17 июня МВД опровергло заявления о массовости проблемы с загранпаспортами. Об этом заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк. Она подтвердила, что наиболее распространенной ситуацией стало употребление буквы «ё» и ее некорректная транслитерация.

Ранее МИД РФ рекомендовал россиянам заблаговременно устранить разночтения имен в документах.