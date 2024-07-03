Пушков пояснил, почему к словам Орбана о прекращении огня на Украине стоит прислушаться

С учетом процессов, которые происходят в западных странах, к словам премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о прекращении огня на Украине стоит прислушаться. Такое мнение в своем Telegram-канале выразил сенатор Алексей Пушков.

Пушков обратил внимание на сам факт приезда Орбана в Киев, пояснив, что в Евросоюзе его «совершенно не считают союзником Украины», но «переговоры провести все же решили». Сенатор отметил, что это свидетельствует о растущем политическом весе Орбана после удачных для него выборов в Европарламент.

«Думаю, к мнению Орбана есть смысл прислушаться. Оно взято не с потолка. И нас здесь интересует не публичная позиция Киева — она предсказуема, а те процессы, которые происходят на Западе», — написал Пушков.

По словам сенатора, если на выборах в США победит Дональд Трамп, а на парламентских выборах во Франции — партия Марин Ле Пен, на Западе может появиться международная коалиция против войны.

2 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прилетел в столицу Украины и призвал президента Владимира Зеленского задуматься над возможностью остановить боевые действия, чтобы ускорить приближение мирных переговоров.

Украина отвергла эти предложения.

Подробнее о событии — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Орбан рассказал о реакции Зеленского на предложение о прекращении огня.